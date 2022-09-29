Про це повідомив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі Еспресо.

"Громадяни України, мешканці Криму - чоловіки стали об'єктом першочергової мобілізації. Метою Москви є набрати якомога більше кримських татар та етнічних українців і спрямувати як гарматне м'ясо на війну проти своїх братів, співгромадян української держави", - зазначив він.

Чубаров наголосив, що кримські татари відгукнулись на заклики уникати мобілізації.

"Зараз тисячі людей їдуть на території третіх держав. Експерти з Криму кажуть про десятки тисяч людей. Це чоловіки призовного віку з сім'ями, які хочуть уникнути мобілізації. Дуже критична ситуація на кордоні з Грузією. Грузинські поліцейські намагаються виштовхнути декілька десятків жителів Криму з нейтральної зони на територію РФ. У більшості людей немає комплекту чинних документів, які б ідентифікували їх як громадян України з точки зору третіх країн. У дітей російські свідоцтва

про народження, але прикордонники вимагають українських документів", - додав очільник Меджлісу.

На його думку, потрібно створити міжвідомчу групу, щоб врятувати людей з такими випадками і він уже говорив про це з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.