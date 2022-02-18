Поліція Канади почала арешти протестувальників-антивакцинаторів, які заблокували Оттаву
Канадська поліція почала арештовувати водіїв, щоб покласти край тритижневій блокаді столиці країни, що почалася як виступи проти COVID-обмежень і переросла в антиурядові протести
Про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю, 18 лютого, поліція Канади почала арештовувати протестувальників в рамках операції з припинення тритижневої блокади Оттави сотнями водіїв вантажівок. Телевізійні канали показали, як поліція здійснила щонайменше вісім арештів без застосування сили. Офіцери затримали двох лідерів протестів у четвер пізно ввечері.
"Деякі протестувальники здаються і арештовуються. Ми просимо протестувальників залишатися мирними і законослухняними", - повідомляє у Twitter поліція Оттави.
У поліції стверджують, що операція триватиме кілька днів.
Протестувальники "Конвою Свободи", до яких пізніше приєдналися тисячі демонстрантів і близько 400 автомобілів, прибули до Оттави 28 січня, заблокувавши вулиці навколо парламенту в центрі столиці. Це стало однією з найгірших криз, з якими зіткнувся канадський прем'єр Джастін Трюдо з моменту його приходу до влади в 2015 році. Учасники протестів також заблокували міст Амбассадор, який є одним із ключових пунктів сполучення Канади та США.
Спочатку протестувальники виступали проти обов'язкової вакцинації проти COVID-19 для водіїв вантажівок, але блокада поступово переросла в антиурядову демонстрацію та демонстрацію проти прем'єр-міністра. Деякі вимагають відставки Трюдо.
- Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, на тлі протестів у столиці Канади Оттаві оголосили надзвичайний стан.
- Протести дальнобійників у столиці Канади почалися 22 січня після введення урядом нових карантинних обмежень, зокрема вимоги вакцинації проти COVID-19 для повторного в'їзду в країну сухопутним транспортом. Учасники акцій, які отримали назву "Конвой свободи", не згодні з заходами влади, запровадженими для стримання коронавірусу.
- 16 лютого начальник поліції Оттави подав у відставку після критики за те, що він зробив недостатньо для придушення протестів, які паралізували місто.
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