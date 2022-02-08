Учасники COVID-протестів заблокували міст між Канадою і США

Про це повідомляють CNN та CBC.



Міст, який сполучає провінцію Онтаріо (Канада) зі штатом Мічиган (США), є одним із найбільш завантажених міжнародних переходів у Північній Америці.



За даними видання, міст заблокований фурами, пікапами та легковими автомобілями. Для руху транспорту доступна лише одна смуга, якою можна проїхати зі США до Канади. Влада закликала мандрівників перейти на інші автомагістралі.



Учасники акції заявили, що таким чином підтримують водіїв-дальнобійників, які протестують в Оттаві.



Протести дальнобійників у столиці Канади тривають з 22 січня після введення урядом нових карантинних обмежень, зокрема вимоги вакцинації проти COVID-19 для повторного в'їзду в країну сухопутним транспортом. Учасники акцій, які отримали назву "Конвой свободи", не згодні з заходами влади, запровадженими для стримання коронавірусу.



У понеділок, 7 лютого, на тлі протестів у столиці Канади Оттаві оголосили надзвичайний стан.