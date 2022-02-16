Не впорався з протестами антивакцинаторів: керівник поліції Оттави подав у відставку

Про це повідомляє BBC.



Начальник поліції Оттави Пітер Слолі подав у відставку після кількох тижнів критики за його роботу під час протестів "Конвою свободи", які виступали проти обов'язкової вакцинації від COVID-19 та інших карантинних обмежень.



Критики стверджують, що він зробив недостатньо для придушення протестів "Конвою свободи". Протестувальники займали центр столиці Канади протягом 19 днів, що спричинило зупинку руху транспорту.



Рада поліції Оттави підтвердила відставку пана Слолі на відкритому засіданні у вівторок, 15 лютого. У заяві в Twitter Слолі написав, що йде у відставку "з важким серцем".



"З початку цієї демонстрації я зробив усе можливе, щоб зберегти це місто в безпеці та покласти край цій безпрецедентній та непередбачуваній кризі", - заявив він.



Протягом своєї кар’єри він здобув репутацію прогресивного реформатора, який займається покращенням відносин між поліцією та громадою.

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, на тлі протестів у столиці Канади Оттаві оголосили надзвичайний стан.

Протести дальнобійників у столиці Канади почалися 22 січня після введення урядом нових карантинних обмежень, зокрема вимоги вакцинації проти COVID-19 для повторного в'їзду в країну сухопутним транспортом. Учасники акцій, які отримали назву "Конвой свободи", не згодні з заходами влади, запровадженими для стримання коронавірусу.