Поліція повідомила про підозри 15 терористам "ДНР", які воювали проти України

Про це повідомила пресслужба відомства.

В ході розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників НЗФ "7-ої бригади Армійського корпусу "ДНР"" займали високі посади у підрозділі.

Терористи воювали проти українського війська на Дебальцевському напрямку.

Двоє з них - російські окупанти.

Стаття - "Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань".



