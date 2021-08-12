Поліція повідомила про підозри 15 терористам "ДНР", які воювали проти України
Слідчі поліції Донецької області заочно оголосили про підозру 15 ватажкам та терористам "ДНР"
Про це повідомила пресслужба відомства.
В ході розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників НЗФ "7-ої бригади Армійського корпусу "ДНР"" займали високі посади у підрозділі.
Терористи воювали проти українського війська на Дебальцевському напрямку.
Двоє з них - російські окупанти.
Стаття - "Участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань".
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