Поліція Техасу знайшла вантажівку з півсотнею трупів

Про це повідомляє The Guardian.

Транспортний засіб знайшли на віддаленій дорозі на південному заході Сан-Антоніо, поряд із залізничними коліями. Судячи з карт, це місце знаходиться в 943 км від кордону з Мексикою і, за попередньою версією, загиблі були мігрантами. Правоохоронці, які прибули, виявили тіло на землі біля трейлера і частково відкриті ворота трейлера.

За словами начальника пожежної охорони Чарльза Худа, шістнадцять людей було доставлено до лікарні зі зневодненням через високу температуру повітря всередині транспортного засобу, з них 12 дорослих та четверо дітей. У трейлері не було ані води, ані кондиціонера. При цьому 46 жінок, чоловіків та підлітків померли від теплового удару всередині авто.



Повідомляється, що люди з вантажівки були частиною ймовірної спроби контрабанди для тих, хто намагався в'їхати до Сполучених Штатів. Розслідування проводилося Службою внутрішньої безпеки США.

Інцидент у Техасі може виявитися найбільшою смертельною трагедією у долі тисяч людей, які загинули при спробі перетнути кордон США з Мексики за останні десятиліття.

Це спонукало Джо Байдена опублікувати заяву у вівторок, 28 червня, в якій пообіцяв "продовжувати робити все можливе, щоб зупинити" контрабандистів, які намагаються перевезти людей до США без дозволу в обмін на оплату, що часто призводить до смертельних наслідків.

"Цей інцидент підкреслює необхідність переслідувати багатомільярдну кримінальну індустрію контрабанди, яка полює на мігрантів і призводить до великої кількості невинних смертей", – йдеться у заяві президента.

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