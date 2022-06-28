Поліція Техасу знайшла вантажівку з півсотнею трупів
У Техасі у вантажівці з причепом виявили щонайменше 46 загиблих мігрантів, ще 16 потребують медичної допомоги
Про це повідомляє The Guardian.
Транспортний засіб знайшли на віддаленій дорозі на південному заході Сан-Антоніо, поряд із залізничними коліями. Судячи з карт, це місце знаходиться в 943 км від кордону з Мексикою і, за попередньою версією, загиблі були мігрантами. Правоохоронці, які прибули, виявили тіло на землі біля трейлера і частково відкриті ворота трейлера.
За словами начальника пожежної охорони Чарльза Худа, шістнадцять людей було доставлено до лікарні зі зневодненням через високу температуру повітря всередині транспортного засобу, з них 12 дорослих та четверо дітей. У трейлері не було ані води, ані кондиціонера. При цьому 46 жінок, чоловіків та підлітків померли від теплового удару всередині авто.
Повідомляється, що люди з вантажівки були частиною ймовірної спроби контрабанди для тих, хто намагався в'їхати до Сполучених Штатів. Розслідування проводилося Службою внутрішньої безпеки США.
Інцидент у Техасі може виявитися найбільшою смертельною трагедією у долі тисяч людей, які загинули при спробі перетнути кордон США з Мексики за останні десятиліття.
"Цей інцидент підкреслює необхідність переслідувати багатомільярдну кримінальну індустрію контрабанди, яка полює на мігрантів і призводить до великої кількості невинних смертей", – йдеться у заяві президента.
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