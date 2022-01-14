Поліція: у Харкові за добу "мінували" 234 об'єкти
У четвер, 13 січня, поліція Харкова перевірила 234 об’єкти, які "замінували" невідомі особи. Вибухонебезпечних речовин правоохоронці не виявили
Про це повідомляє пресслужба Нацполіцїі.
"13 січня протягом дня на електронні скриньки правоохоронних органів надійшло кілька листів про закладення вибухівки у торговельних центрах, школах та районному суді по вулиці Валентинівській", - йдеться в повідомленні.
За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру та вибухово-технічного управління, патрульна поліція, співробітники ДСНС та медики.
Правоохоронці оглянули 42 торговельних центри, суд та 191 навчальний заклад, звідки евакуювали 4450 учнів і персонал.
- Нагадаємо, протягом новорічних свят до поліції надійшло понад 130 повідомлень про замінування.
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