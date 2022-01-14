Поліція: у Харкові за добу "мінували" 234 об'єкти

Про це повідомляє пресслужба Нацполіцїі.



"13 січня протягом дня на електронні скриньки правоохоронних органів надійшло кілька листів про закладення вибухівки у торговельних центрах, школах та районному суді по вулиці Валентинівській", - йдеться в повідомленні.



За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру та вибухово-технічного управління, патрульна поліція, співробітники ДСНС та медики.



Правоохоронці оглянули 42 торговельних центри, суд та 191 навчальний заклад, звідки евакуювали 4450 учнів і персонал.

Нагадаємо, протягом новорічних свят до поліції надійшло понад 130 повідомлень про замінування.