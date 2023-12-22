Поліція встановила особи росіян, які тримали на морозі, били й імітували розстріл цивільних під час окупації Київщини

Про це повідомляє Нацполіція України.

Слідство встановило, що 19 березня 2022 року під час окупації Бучанського району Київської області росіяни потрапили під артилерійський обстріл ЗСУ, після чого під приводом пошуку навідників вогню вони захопили у полон 4 мешканців села Здвижівка.

Двоє з потерпілих були вдома, а інші йшли від родичів до своїх осель, коли їх захопили окупанти. Потерпілі не мали зброї та не проявляли агресії до окупантів, проте в одного з затриманих знайшли фото російської військової техніки, датоване 25 лютого 2022 року — фактично, за три тижні до обстрілу.

Через це росіяни схопили, зв‘язали та вивезли потерпілих в сарай на околиці села для допитів, кажуть у поліції. Там їх понад добу утримували при мінусовій температурі, імітували розстріл, вимагали зізнатись, хто з них навідник. Не отримавши відповіді, окупанти вивезли одного з полонених в лісосмугу, де пів години били його ногами й прикладами автоматів, після чого облили бензином і спочатку імітували його спалення, а після стріляли над головою з автоматів.

Після цього потерпілих відпустили, обумовивши тим, що навідників знайшли та вбили інші російські солдати.

У ході слідства, поліцейські встановили бригаду, спецпідрозділи й особи росіян, які катували мешканців Здвижівки. Це - спецпризначенці "ОМОН" та "СОБР" управління росгвардії у Красноярському краю РФ. Керував ними командир спеціального загону швидкого реагування "ОМОН" ГУМВС Росії у Красноярському краю. Саме він віддавав накази про викрадення, незаконне утримання і катування громадян.

Правоохоронці повідомили командиру окупантів про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням і віддані наказу про вчинення таких дій (ч. 1 ст. 438 КК України), що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Фото: https://www.npu.gov.ua/