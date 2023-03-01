Поліція запобігла 41 зібранню молоді у межах руху ПВК Редан
Станом на ранок 1 березня поліція повідомила про щонайменше 41 зібрання молоді в межах руху ПВК Редан, який має російське походження
Про це поінформував заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції України Ярослав Шанько в етері телемарафону.
"Наприкінці лютого Національна поліція виявила в мережі Інтернет активність нового молодіжного руху, який має на меті провокування конфліктів та масових бійок", - ствердив Ярослав Шанько і додав: "Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури - це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації України".
Так, станом на початок березня в Україні зафіксували вже 41 зібрання молоді в різних регіонах:
"Станом на сьогоднішній ранок вже відбулося 41 зібрання молоді у різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила жодних сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції було запрошено майже 800 осіб, більшість з яких – це неповнолітні", - повідомив правоохоронець.
Він також заявив, що поліцейські вже заблокували близько 20 каналів, які створили саме для популяризації цього руху й розхитування ситуації в країні:
"Наразі оперативники кіберполіції та інших оперативних підрозділів встановлюють джерела фінансування та організаторів саме цих каналів, аби не дати ворогу успішно провести цю інформаційну (операцію - ред.)", - резюмував він.
- Останніми днями містами України шириться інформація про так званий молодіжний рух ПВК "Редан", який вперше зафіксували на території РФ – підлітки збираються великими групами в громадських місцях і влаштовують бійки.
- Ярослав Шанько раніше зазначив, що спецслужби РФ спровокувавши сутички підлітків у Москві, почали використовувати таку модель провокації та заворушень на території України.
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