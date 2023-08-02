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Поліція затримала групу шахраїв, які привласнили понад 20 млн грн під виглядом замовлень для військових

2 серпня, 2023 середа
18:17
Кримінал поліція

Нацполіція викрила організовану групу шахраїв, які привласнили понад 20 млн грн під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб військових

Про це повідомляє Нацполіція України.

Проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей. Поліціянти вже встановили членів злочинної групи, серед яких - організатор та троє спільників.

Зловмисники в інтернеті пропонували доставку автомобілів з-за кордону та продаж квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України. 

"Утім, отримавши передплату за "замовлення", яке начебто мало доставлятися з-за кордону, зловмисники зникали, адже не планували виконувати взяті на себе зобов’язання. У такий спосіб вони привласнили гроші волонтерів та військовослужбовців", - розповіли у поліції.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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