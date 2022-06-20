Поліція затримала у Бучі прихильника "руского міра"

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

"Під час розслідування воєнних злочинів, учинених російськими військовослужбовцями на території Київської області, українські оперативники отримали інформацію про мешканця Бучі, який підтримував окупацію півострова Крим та повномасштабне вторгнення російських військових в Україну", – йдеться в повідомленні.

Зловмисник – уродженець Росії, який тривалий час проживав в Україні. Під час обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. Також виявлено символіку, яка вказує на його прихильність до "руского міра".

Наразі затриманому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін до восьми років.