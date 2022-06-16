Про це інформує у телеграмі Офіс генерального прокурора.

Прокуратура повідомила чоловіку про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Експрацівник правоохоронного органу перейшов на бік російських загарбників. Підозрюваний співпрацював зі збройними силами Росії, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району. Чоловік агітував місцевих співпрацювати з ворогом та допомагав, наприклад, ремонтував авто рашистів.

"Поїхавши до підконтрольного українській владі села у Харківській області, підозрюваний переховувався в будинку своїх знайомих. Там його затримали правоохоронці та повідомили про підозру", – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою підозрюваного.

14 червня ДБР повідомило про підозру в державній зраді командиру російського корабля "Адмірал Макаров", який перейшов на бік ворога у 2014 році.

Військовому з "ДНР", який воював на боці РФ повідомили про підозру за знущання та грабіж мирного населення на Харківщині. Зловмисник перебуває за ґратами.

Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру окупанту, який розстріляв двох цивільних на Чернігівщині.

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