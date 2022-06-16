Допомагав окупантам, агітував за колабораціонізм: на Харківщині експравоохоронцю оголосили підозру в держзраді
На Харківщині колишньому правоохоронцю повідомили про підозру за перехід на бік ворога та співпрацю з російськими окупантами. Зловмисника затримали у підконтрольному українській владі селі
Про це інформує у телеграмі Офіс генерального прокурора.
Прокуратура повідомила чоловіку про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Експрацівник правоохоронного органу перейшов на бік російських загарбників. Підозрюваний співпрацював зі збройними силами Росії, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району. Чоловік агітував місцевих співпрацювати з ворогом та допомагав, наприклад, ремонтував авто рашистів.
"Поїхавши до підконтрольного українській владі села у Харківській області, підозрюваний переховувався в будинку своїх знайомих. Там його затримали правоохоронці та повідомили про підозру", – йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою підозрюваного.
- 14 червня ДБР повідомило про підозру в державній зраді командиру російського корабля "Адмірал Макаров", який перейшов на бік ворога у 2014 році.
- Військовому з "ДНР", який воював на боці РФ повідомили про підозру за знущання та грабіж мирного населення на Харківщині. Зловмисник перебуває за ґратами.
- Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру окупанту, який розстріляв двох цивільних на Чернігівщині.
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