Російським кораблем "Адмірал Макаров", з якого обстрілюють Україну, керує зрадник із Вінниччини. Йому оголосили підозру

Про це повідомляє офіційний сайт Державного бюро розслідувань.

Про підозру у державній зраді повідомили колишньому капітану 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров" Григорію Бреєву.

"У 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті", – йдеться в повідомленні.

Дезертир повернувся в Україну вже в 2022 році разом із окупантами. Корабель під його командуванням запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.

Григорій Бреєв у 1979 році в селищі Кирнасівка (Тульчинського району Вінницької області). У 1996 року закінчив Севастопольський воєнно-морський інститут ім. Нахімова, служив офіцером Південної військово-морської бази, командував корветами "Луцьк" і "Тернопіль". З 2016 року Бреєв є командиром фрегату "Адмірал Макаров". У 2018 році судно під керівництвом Бреєва брало участь у вторгненні РФ до Сирії.

За статтею про державну зраду перебіжчику загрожує позбавлення волі до 15 років.