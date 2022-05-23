Про це передає речник Одеської ОВА Сергій Братчук та ОК "Південь".

Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

У Чорному морі ворог намагається закріпитися на острові Зміїний, стягуючи туди необхідну техніку, перш за все, засоби ППО.

"Також у Чорному морі відбувається перегрупування та маневрування відповідних сил Чорноморського флоту РФ. До них також долучився фрегат "Адмірал Макаров". Я сподіваюсь, що він долучиться також до флешмобу, який свого часу оголосив екіпаж крейсеру Москва", - наголосив Братчук.

За повідомленням ОК "Південь", на Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.

18 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський крейсер "Москва" було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".

А ЗСУ оприлюднили фрагмент переговорів з підбитого крейсера "Москва".

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