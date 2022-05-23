В акваторію Чорного моря увійшов російський фрегат "Адмірал Макаров"
У Чорному морі відбувається перегрупування та маневрування сил Чорноморського флоту РФ, до них долучився фрегат "Адмірал Макаров"
Про це передає речник Одеської ОВА Сергій Братчук та ОК "Південь".
Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.
У Чорному морі ворог намагається закріпитися на острові Зміїний, стягуючи туди необхідну техніку, перш за все, засоби ППО.
"Також у Чорному морі відбувається перегрупування та маневрування відповідних сил Чорноморського флоту РФ. До них також долучився фрегат "Адмірал Макаров". Я сподіваюсь, що він долучиться також до флешмобу, який свого часу оголосив екіпаж крейсеру Москва", - наголосив Братчук.
За повідомленням ОК "Південь", на Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується.
- Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".
- Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.
- 16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.
- 18 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський крейсер "Москва" було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".
- А ЗСУ оприлюднили фрагмент переговорів з підбитого крейсера "Москва".
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