У Росії збільшилась кількість десантних кораблів у Чорному морі
Флот РФ в Чорному морі збільшився на 2 великих десантних кораблі
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на 2 великих десантних кораблі. Отже, зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій 4 ВДК", - йдеться у звіті "Півдня".
Українцям також нагадали, що зараз узбережжя Чорного моря - це не зона відпочинку.
"Південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, отже - і зона небезпеки. Заборонено вихід з об’єктів базування та від берега, використання й пересування маломірних плавзасобів в Дністровському лимані і на вході в нього, на річках Дністер та Турунчук, а також в українській частині Кучурганського водосховища. Наближення на відстань до 100 м та прохід під мостами через Дністровський лиман та річку Дністер суворо заборонено", - наголосили в ОК.
- 11 червня російський агресор вдарив по передмістю Миколаєва з "Урагану".
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