Росія з "Урагану" обстріляла передмістя Миколаєва
11 червня російський агресор вдарив по передмістю Миколаєва з "Урагану"
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"З метою стримування наших військ, противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу. Разом з тим, вчергове вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення", - йдеться у звіті "Півдня".
Деталей щодо жертв - немає.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе