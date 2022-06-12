Росія з "Урагану" обстріляла передмістя Миколаєва

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"З метою стримування наших військ, противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу. Разом з тим, вчергове вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення", - йдеться у звіті "Півдня".

Деталей щодо жертв - немає.

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