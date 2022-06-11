English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На російських кораблях біля берегів України є близько 40 ракет типу "Калібр" – ОК "Південь"

На російських кораблях біля берегів України є близько 40 ракет типу "Калібр" – ОК "Південь"

11 червня, 2022 субота
03:16
війна з Росією військові кораблі РФ

В Чорноморській операційній зоні триває блокування судноплавства, ворожі кораблі тримають під загрозою ракетних ударів майже всю територію України. На чотирьох надводних кораблях та двох підводних човнах є 40 крилатих ракет типу "Калібр". Поряд з ними – два великих десантних кораблі

Про це у вечірньому зведенні інформує Оперативне командування "Південь".

У звіті зокрема додають, що, не маючи успіху в просуванні на суходолі, ворог випробовує міць наших позицій гелікоптерними ударами з повітря. У відповідь наші Мі-8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 - по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині.

Вивчаючи маршрут просування вглиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку.

"Загалом, за добу силами наших підрозділів, в тому числі і ракетно-артилерійських, кількість ворога скорочено на 39 рашистів, та, як мінімум на 11 одиниць техніки: танк Т-62 та 4 броньованих, 3 вантажних автівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2" та 2 гаубиці "Мста-Б", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на Одещині ворог продовжує інформаційні вкиди щодо ймовірної біологічної загрози регіону чи то через поширення інфекційних хвороб, чи то через провокації військових із руйнуванням проблемних могильників. Військові закликають не піддаватись паніці і провокаціям, довіряти тільки достовірним офіційним джерелам і силам оборони. 

  • Нагадаємо, зенітні війська ЗСУ 10 червня збили 500-ту повітряну ціль
  • Воїни оперативно-тактичного угруповання"Схід" 10 червня вбили 30 окупантів, знищили танк і 2 міномети

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал:https://t.me/espresotb

Новини
авіація
фейки
новини Одещини
новини Херсонщини
Читайте також:
10 червня, 2022 п'ятниця
"Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде". У РНБО спростували найпоширеніші фейки про повідомлення із військкомату
9 червня, 2022 четвер
Путін змушує Лукашенка вдарити по Україні, щоб відволікти ЗСУ на півночі, - військовий аналітик Самусь
окупанти
10 червня, 2022 п'ятниця
Президент Нікарагуа дозволив ввести війська РФ у свою країну
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.05
    Купівля 34.05
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
11 червня
04:24
Патріотичні гасла в окупованому Херсоні
Українські партизани допомогли ЗСУ знищити російські бази на Херсонщині – The New York Times
03:55
Терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців
Смертний вирок для українських добровольців-іноземців є військовим злочином – ООН
02:49
Кінбурнська коса
Рашисти звітують про взяття Кінбурнської коси – ISW
02:24
На фото гаубиця М109А3
Українські війська перебувають у пастці в артилерійській війні на критичних лініях фронту – ISW
02:01
Джем Оздемір
"Путіну вірити не можна, він знаменитий брехун": німецький міністр про розблокування українських портів
01:35
кібератаки
На українські ЗМІ почалася нова кібератака
01:11
Уряд дозволив підприємцям не подавати фінансові звіти до кінця війни
00:54
На фото музична школа у Святогірську, яку зруйнували окупанти
На Донеччині 10 червня росіяни вбили 2 мирних людей, сімох поранено
00:48
Марко Бушманн
Німеччина готова судити росіян за воєнні злочини в Україні
00:31
Джо Байден
"Путінське зростання цін вдарило в травні тут і по всьому світу": Байден прокоментував найвищу за 40 років інфляцію у США
00:27
На фото Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв безповоротні гранти для малого та середнього бізнесу
2022, п'ятниця
10 червня
23:57
Ювілейний "Орлан-10": зенітні ракетні війська ЗСУ 10 червня збили 500-ту повітряну ціль
23:32
Олексій Арестович
Арестович назвав кількість втрат України у війні з Росією
23:31
Аналітика
Сергій Згурець
Росіяни готуються до наступальних дій в бік Слов'янська та Бахмуту. Колонка Сергія Згурця
23:19
Богдан Ядов
Дзюдоїстам РФ та Білорусі дозволили брати участь у турнірах "Великого шолома", Україна погрожує знятись зі змагань
23:10
Олексій Чубашев
На фронті загинув воєнний кореспондент і військовослужбовець Олексій Чубашев
23:04
Володимир Зеленський
Росія хоче знищити Україну, довести, що ми штучно створений народ, як підвид рослин чи тварин, - Зеленський виступив перед студентами британських вишів
23:00
Фуміо Кісіда
Такі події, як відбуваються в Україні можуть повторитися "вже завтра" в Східній Азії, - прем'єр Японії
22:38
Прапор Словаччини
Словаччина модернізуватиме військову техніку для ЗСУ, - міністр оборони
22:37
На фото український захисник та військове озброєння
На Донеччині й Луганщині українські війська відбили 14 атак ворога, збили 4 безпілотники і знищили 4 танки
22:31
Україна - Ірландія, Ліга націй
Україна - Вірменія: букмекери дали прогноз на матч Ліги націй
22:28
Ексклюзив
Китай прапор
Китай розглядає війну в Україні як глобальне протистояння Росії проти Заходу, - експерт-міжнародник Куса
22:20
Фейк, Росія
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 червня
22:16
хабар, гроші, валюта
$1500 за непризов: у Вінниці на хабарі затримали співробітника військкомату
22:12
Путін і Петро І
Естонія викликала посла РФ після імперських паралелей Путіна про естонську Нарву
22:07
Олександр Лукашенко
"Це для нас смерті подібне": Лукашенко заявив про готовність "воювати за Західну Україну" в разі "агресії Заходу"
21:58
окупанти танк
ОТУ "Схід" 10 червня вбили 30 окупантів, знищили танк і 2 міномети
21:48
Еппе Кофод
Данія визначиться з позицією після висновків Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
21:43
Абаскаль
Тренер "Базеля" покинув Швейцарію заради московського "Спартака"
21:40
Понтонні мости
Чехія передала Україні понтонні мости для відновлення сполучення із деокупованими територіями
21:34
засідання Ради суддів України
Помічники суддів під час воєнного стану не складатимуть іспиту на знання мови
21:32
Україна ЄС НАТО
Країни Бухарестської дев’ятки домовились підтримати Фінляндію і Швецію на шляху в НАТО та посилити допомогу Україні
21:31
Ольга Стефанішина
У кожній частині Європи є країна, яка просуватиме надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, - Стефанішина
21:16
алкоголь
На Сумщині змінили правила реалізації алкоголю
21:14
На фото учасники зустрічі
Військові навчання, летальна зброя і тісніша співпраця задля перемоги України: підсумки зустрічі Зеленського й Воллеса в Києві
21:12
Микола Княжицький
Кабмін вивчає можливість застосування в Україні досвіду "офіційної багатомовності", – нардеп Княжицький
21:08
посольство США
Кремль чекає моменту для "приєднання" Херсонщини до РФ, - посол США у ОБСЄ
20:47
Сейм Литви
Смоленськ – наш: у Вільнюсі відповіли на погрозу Росії "скасувати" незалежність Литви
20:37
гради
РФ обстріляла Дніпропетровщину з "градів"
20:33
статуетка Євробачення_ панама
Уряд створив оргкомітет для підготовки до Євробачення-2023
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV