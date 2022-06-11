На російських кораблях біля берегів України є близько 40 ракет типу "Калібр" – ОК "Південь"

Про це у вечірньому зведенні інформує Оперативне командування "Південь".

У звіті зокрема додають, що, не маючи успіху в просуванні на суходолі, ворог випробовує міць наших позицій гелікоптерними ударами з повітря. У відповідь наші Мі-8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 - по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині.

Вивчаючи маршрут просування вглиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку.

"Загалом, за добу силами наших підрозділів, в тому числі і ракетно-артилерійських, кількість ворога скорочено на 39 рашистів, та, як мінімум на 11 одиниць техніки: танк Т-62 та 4 броньованих, 3 вантажних автівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2" та 2 гаубиці "Мста-Б", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на Одещині ворог продовжує інформаційні вкиди щодо ймовірної біологічної загрози регіону чи то через поширення інфекційних хвороб, чи то через провокації військових із руйнуванням проблемних могильників. Військові закликають не піддаватись паніці і провокаціям, довіряти тільки достовірним офіційним джерелам і силам оборони.

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