Ювілейний "Орлан-10": зенітні ракетні війська ЗСУ 10 червня збили 500-ту повітряну ціль
500-ту повітряну ціль знищили сьогодні, 10 червня, зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України
Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Ювілейним став безпілотний літальний апарат російських окупантів "Орлан-10".
"Розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі", – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.
Як додали військові, 10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних Сил ЗС України – два БпЛА ОТР "Орлан-10". Ще два безпілотники цього ж типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.
Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищували всі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів, – наголосили військові.
- На Донеччині й Луганщині 10 червня українські війська відбили 14 атак ворога, збили 4 безпілотники і знищили 4 танки
- А воїни оперативно-тактичного угруповання"Схід" 10 червня вбили 30 окупантів, знищили танк і 2 міномети
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