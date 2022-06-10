Ювілейний "Орлан-10": зенітні ракетні війська ЗСУ 10 червня збили 500-ту повітряну ціль

Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ювілейним став безпілотний літальний апарат російських окупантів "Орлан-10".

"Розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі", – зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Як додали військові, 10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних Сил ЗС України – два БпЛА ОТР "Орлан-10". Ще два безпілотники цього ж типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищували всі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів, – наголосили військові.

На Донеччині й Луганщині 10 червня українські війська відбили 14 атак ворога, збили 4 безпілотники і знищили 4 танки

А воїни оперативно-тактичного угруповання"Схід" 10 червня вбили 30 окупантів, знищили танк і 2 міномети

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