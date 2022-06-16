Про це інформує у фейсбуці Офіс генерального прокурора.



Прокуратура повідомила про підозру військовому незаконного збройного формування "ДНР" за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Зловмисника прирядити до однієї з російських військових частин. Він разом з іншими солдатами прибув до Бєлгородської області та 24 лютого перетнув державний кордон України на Харківщині.



"На початку березня окупант разом з іншими військовими РФ перебував в с. Руські Тишки Харківського району. Підозрюваний проник на територію одного з домоволодінь, де в цей час знаходились місцеві мешканці — чоловік і жінка. Погрожуючи розправою і вбивством, він бив господарів будинку, а надалі заволодів їхнім майном — ноутбуком, ювелірними прикрасами та колекцією старовинних монет", - йдеться в повідомленні.



Наразі злочинець перебуває під вартою.

14 червня ДБР повідомило про підозру в державній зраді командиру російського корабля "Адмірал Макаров", який перейшов на бік ворога у 2014 році.

Офіс генпрокурора заочно оголосив підозру окупанту, який розстріляв двох цивільних на Чернігівщині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb