Знущався з господарів і пограбував їхній дім на Харківщині: військовому "ДНР" повідомлено про підозру
Військовий з "ДНР", який воював на боці РФ повідомили про підозру за знущання та грабіж мирного населення на Харківщині. Зловмисник перебуває за ґратами
Про це інформує у фейсбуці Офіс генерального прокурора.
Прокуратура повідомила про підозру військовому незаконного збройного формування "ДНР" за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Зловмисника прирядити до однієї з російських військових частин. Він разом з іншими солдатами прибув до Бєлгородської області та 24 лютого перетнув державний кордон України на Харківщині.
"На початку березня окупант разом з іншими військовими РФ перебував в с. Руські Тишки Харківського району. Підозрюваний проник на територію одного з домоволодінь, де в цей час знаходились місцеві мешканці — чоловік і жінка. Погрожуючи розправою і вбивством, він бив господарів будинку, а надалі заволодів їхнім майном — ноутбуком, ювелірними прикрасами та колекцією старовинних монет", - йдеться в повідомленні.
Наразі злочинець перебуває під вартою.
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