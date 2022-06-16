Незаконно утримував і вбив двох мешканців Чернігівщини: оголошено підозру військовослужбовцю РФ

Про це Офіс генпрокурора повідомив у телеграмі.

"За даними слідства, військовослужбовець 21-ї окремої мотострілецької бригади військової частини № 12128 збройних сил РФ 1 квітня 2022 року розстріляв двох мешканців села Гайворон. Один з вбитих - учасник АТО, інший - місцевий мисливець", - зазначили у відомстві.

Перш ніж розстріляти людей, росіянин разом з іншими окупантами утримували їх у погребі в Дмитрівській громаді Ніжинського району. Також там тримали 60-річного чоловіка, якого потім відпустили.

Офіс генпрокурора повідомив окупанту про підозру в у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

14 червня ДБР повідомило про підозру в державній зраді командиру російського корабля "Адмірал Макаров", який перейшов на бік ворога у 2014 році.

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