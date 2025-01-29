Нардепа Гончаренка переобрали головою комітету ПАРЄ
Народний депутат Олексій Гончаренко другий рік поспіль очолив Комітет із питань міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи
Про це нардеп повідомив у Telegram.
"Мене знову обрали президентом у ПАРЄ! Я вдруге став президентом Комітету з питань міграції, біженців та переміщених осіб ПАРЄ. Дякую за таку честь і можливість, продовжую далі працювати", - написав Гончаренко.
Політик зазначив, що цьогоріч депутати з української делегації не очолили інші комітети ПАРЄ. Тому в Бюро ПАРЄ він буде єдиним представником від України.
Довідка: Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) є одним із двох статутних органів Ради Європи. Асамблея розглядає актуальні питання, пов’язані з проблемами сучасного суспільства і різними аспектами міжнародної політики в межах загального мандату Ради Європи, що охоплює такі сфери як захист прав людини, розвиток демократії та верховенства права.
Відповідно до статті 26 Статуту Ради Європи, Україні виділено 12 місць у ПАРЄ, на які розпорядженням голови ВР призначають 12 народних депутатів України - основних членів Асамблеї та 12 народних депутатів - їхніх заступників. Зазначена кількість депутатів складає Постійну делегацію Верховної Ради України у ПАРЄ.
З 24 січня 2022 року ПАРЄ очолює Тіні Кокс. Він став 34-м президентом ПАРЄ із 1949 року і третім громадянином Нідерландів, який обіймає цю посаду.
- Торік Гончаренко став першим українцем, який очолив комітет ПАРЄ.
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