Нардеп Гончаренко очолив міграційний комітет ПАРЄ
Нардеп Олексій Гончаренко очолив комітет з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи
Про це Гончаренко повідомив у Telegram.
Він зазначив, що його вже офіційно призначено. Олексій Гончаренко став першим українцем, який обійняв цю почаду.
"Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше – в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!" - написав нардеп.
- 10 січня повідомлялося, що комітет з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи вперше в історії очолить українець.
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