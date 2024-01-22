Нардеп Гончаренко очолив міграційний комітет ПАРЄ

Про це Гончаренко повідомив у Telegram.

Він зазначив, що його вже офіційно призначено. Олексій Гончаренко став першим українцем, який обійняв цю почаду.

"Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше – в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!" - написав нардеп.