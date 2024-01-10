Уперше в історії українець очолить міграційний комітет ПАРЄ, - Гончаренко анонсував свою нову посаду
Комітет з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи вперше в історії очолить українець: посаду обійме нардеп Олексій Гончаренко
Про це Гончаренко повідомив у telegram.
За його словами, рішення вже прийнято, його формально затвердять на сесії ПАРЄ, яка відбуватиметься у Страсбурзі з 22 до 26 січня.
"Це вперше в історії ПАРЄ українець стане президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо. Особливо, коли мільйони українців живуть в Європі. Що ще значить президентство в Комітеті? Я стаю членом Бюро ПАРЄ. Керівного органу ПАРЄ. Дуже важливі новини. Дякую європейським колегам за підтримку та довіру!", - написав нардеп.
- 27 листопада 2023 року Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи схвалило персональний склад спеціального комітету зі становища дітей України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.35 Купівля 38.35Продаж 39.16
- EUR Купівля 41.94Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе