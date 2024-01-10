Уперше в історії українець очолить міграційний комітет ПАРЄ, - Гончаренко анонсував свою нову посаду

Про це Гончаренко повідомив у telegram.

За його словами, рішення вже прийнято, його формально затвердять на сесії ПАРЄ, яка відбуватиметься у Страсбурзі з 22 до 26 січня.

"Це вперше в історії ПАРЄ українець стане президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо. Особливо, коли мільйони українців живуть в Європі. Що ще значить президентство в Комітеті? Я стаю членом Бюро ПАРЄ. Керівного органу ПАРЄ. Дуже важливі новини. Дякую європейським колегам за підтримку та довіру!", - написав нардеп.