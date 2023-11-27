Бюро ПАРЄ створило спецкомітет зі становища дітей України
27 листопада Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи схвалило персональний склад спеціального комітету зі становища дітей України
Про це повідомляє заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
Вона зазначила, що спецкомітет очолила українська делегатка Олена Хоменко, а також до його складу увійшли Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір, Олександра Устінова.
За її словами, перше засідання комітету відбудеться 15 грудня в Парижі.
"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських діток. Сподіваюся на плідну співпрацю та практичний результат", - підкреслила Кравчук.
- В одній зі шкіл тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області російські загарбники облаштували військовий шпиталь, діти позбавлені можливості навчатися навіть дистанційно.
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