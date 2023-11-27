Бюро ПАРЄ створило спецкомітет зі становища дітей України

Про це повідомляє заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що спецкомітет очолила українська делегатка Олена Хоменко, а також до його складу увійшли Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір, Олександра Устінова.

За її словами, перше засідання комітету відбудеться 15 грудня в Парижі.

"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських діток. Сподіваюся на плідну співпрацю та практичний результат", - підкреслила Кравчук.