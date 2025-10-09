Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
Верховна Рада підтримала за основу створення Кіберсил Збройних Сил України, що передбачає формування кіберрезерву, функції кібероборони, підпорядкування головнокомандувачу
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Парламент ухвалив за основу законопроєкт №12349. За проголосували 255 народних депутатів.
Як пояснила Геращенко, законопроєктом встановлюється, що кіберсили стануть окремою структурою у складі ЗСУ і відповідатимуть за кібероборону держави та захист її суверенітету.
Передбачається залучати кіберрезервістів, тобто цивільних фахівців, які зможуть тимчасово долучатися до Кіберсил для виконання завдань із кіберзахисту.
Кіберрезервістам не обовʼязково потрібно буде отримувати статус військовослужбовців.
"Це рішення підтримали 255 депутатів, слуги та ОПЗЖ, що теж показово. "ЄС" утрималася, ми вважаємо цей законопроєкт більш популістським, аніж таким, що реально працює на посилення ЗСУ і кібербезпеки, він посилить хаос в мобілізації. Цей законопроєкт яскраво демонструє відсутність системного і реалістичного погляду на потреби Армії. Готуємо поправки до другого читання", - додала народна депутатка.
