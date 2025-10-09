Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ

Дар'я Тарасова
9 жовтня, 2025 четвер
11:51
політика

Верховна Рада підтримала за основу створення Кіберсил Збройних Сил України, що передбачає формування кіберрезерву, функції кібероборони, підпорядкування головнокомандувачу

Зміст

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Парламент ухвалив за основу законопроєкт №12349. За проголосували 255 народних депутатів.

Як пояснила Геращенко, законопроєктом встановлюється, що кіберсили стануть окремою структурою у складі ЗСУ і відповідатимуть за кібероборону держави та захист її суверенітету.

Передбачається залучати кіберрезервістів, тобто цивільних фахівців, які зможуть тимчасово долучатися до Кіберсил для виконання завдань із кіберзахисту.

Кіберрезервістам не обовʼязково потрібно буде отримувати статус військовослужбовців.

"Це рішення підтримали 255 депутатів, слуги та ОПЗЖ, що теж показово. "ЄС" утрималася, ми вважаємо цей законопроєкт більш популістським, аніж таким, що реально працює на посилення ЗСУ і кібербезпеки, він посилить хаос в мобілізації. Цей законопроєкт яскраво демонструє відсутність системного і реалістичного погляду на потреби Армії. Готуємо поправки до другого читання", - додала народна депутатка.

 

Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ЗСУ
Війна з Росією
кібератаки
Дональд Трамп і Володимир Путін
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
Володимир Зеленський
Автор Дмитро Марценишин
6 жовтня, 2025 понедiлок
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Дмитро Марценишин
8 жовтня, 2025 середа
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
