Головна політика ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою

Дар'я Тарасова
18 вересня, 2025 четвер
16:55
політика Тетяна Чорновол

ЦВК отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія. Наступною за черговістю кандидаткою є Тетяна Чорновол

Зміст

Про це Центральна виборча комісія повідомила у facebook.

Комісія отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія. Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність".

"ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах", - зазначили в ЦВК.

Тетяна Чорновол - журналістка-розслідувачка, громадська активістка і учасниця Революції Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання. Наразі вона є військовослужбовицею, з 2022 року боронить Україну на фронті.

У ВР минулого скликання Чорновол входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Перед депутатською каденцією вона також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Як пояснює "Інтерфакс-Україна", вона брала участь у парламентських виборах у 2019 році, балотуючись за списком партії "Європейська солідарність" під № 27. Наразі у фракції "ЄС" 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списком.

Під № 25 і №26 – Володимир В’ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно.

У звʼязку з вбивством члена фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія Чорновол отримала можливість стати народною депутаткою. 16 вересня співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликала Верховну Раду ухвалити в другому читанні законопроєкт №7187, який дозволяє народним депутатам брати участь у захисті держави. Законопроєкт був підтриманий у першому читанні ще в березні 2022 року. За її словами, фракція наполягатиме на прийнятті цього законопроєкту.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Станом на ранок 11 вересня петицію про надання звання Героя України Андрію Парубію (посмертно) підписали 25 060 людей.

