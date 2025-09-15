Український депутат Дмитрук став соратником Азарова і Дугіна: раніше політик побив військового і критикував ЗСУ

Про це йдеться на сайті Центру журналістських розслідувань.

У огляді Еспресо пригадає, чим відомий політик та чому він переховується за межами країни.

Відомості про Артема Дмитрука

Одіозний Артем Дмитрук відомий своїми численними скандалами. Декілька разів вчиняв бійки у Верховній Раді, в стінах Одеської міської ради і просто на вулицях – бивши військових. Ймовірно, так намагався продемонструвати свою силу, адже є майстром спорту з пауерліфтингу. Небайдужий і до "справ духовних" – відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, іподиякон. Занесений у базу "Миротворця", перебуває в міжнародному розшуку.

Народився Дмитрук в місті Козятині на Вінниччині. Закінчив Одеську юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". У 2019 році обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" по виборчому окрузі в Одесі.

Член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Кумедний випадок стався з Дмитруком у 2019 році, коли у парламенті відбулось голосування щодо обрання керівників парламенту та затвердження прем'єр-міністра та уряду України. Через кілька годин Дмитрук в інтерв'ю Радіо Свобода Україна не зміг назвати навіть прізвища прем'єр-міністра, за якого проголосував, хоча стверджував, що "спілкувався з ним у Трускавці".

Під час епідемії критикував урядові заходи та вакцинацію, в тому числі на ефірах проросійських телеканалів. Там він був частим гостем. Зокрема відвідував підсанкційні канали Медведчука і давав інтерв'ю проросійському виданню Шарій.net.

У листопаді 2021 його виключили із фракції "Слуга народу". У травні 2022 року вступив у депутатську групу "Відновлення України", до якої входить і до сьогодні.

Кримінальні справи депутата Дмитрука

Станом на нині Артем Дмитрук перебуває у міжнародному розшуку, а з червня 2025 року перебуває під санкціями РНБО України. Втік з України у серпні 2024 року через звинувачення у побитті військового та правоохоронця.

Йдеться про два окремі епізоди, один з яких стався в Одесі, інший у Києві.

5 жовтня 2023 року було оприлюднене відео, де чоловік зі слідами побиття стверджує, що на нього скоїли напад депутати Дмитрук та Куницький. За словами потерпілого, перед цим його звинувачували у шахрайстві та вимагали гроші. Потім – повалили на землю. Пізніше, був оприлюднений запис з камер відеоспостереження, де фігурували ці депутати. Відповідно до висновку експерта, потерпілому тоді було спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Інший епізод, за яким підозрюють нардепа, стосується нападу на правоохоронця в Одесі, де останній виконував службові обов'язки. При цьому нардеп умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти в нього зброю.

Після цього, як додали в Офісі генпрокурора, до Печерського районного суду Києва внесли клопотання за підписом генпрокурора щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 серпня 2024 року Артем Дмитрук незаконно покинув Україну через КПП Павлівка і виїхав до Молдови. Через п'ять днів, 29 серпня, ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.

2 вересня Дмитрук вже гуляв вулиця Лондона. Офіс генпрокурор звернувся до низки країн із запитом про затримання і арешт Дмитрука. До обліків генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо Дмитрука. 24 вересня місцеві правоохоронці затримували Дмитрука, розглядалося питання його екстрадиції до України. А вже 7 жовтня торік, незважаючи на розшук, він брав онлайн-участь у засіданні правоохоронного комітету Верховної ради, на ньому також були представники Нацполіції.

За даними Центру журналістських розслідувань, він і досі спокійно живе у Лондоні. Принаймні в квітні 2025 року рух "Чесно" оприлюднював відео, на якому депутат Дмитрук прогулюється Гайд-парком в британській столиці, одягнений у рясу священника.

Інші "подвиги" народного депутата Дмитрука

У рясу Артем Дмитрук одягнувся недаремно. Депутата називають топовим прихильником УПЦ МП в Україні. Він лобіював інтереси проросійської церкви у парламенті, а також часто ставав на захист діячів московського патріархату. Так, наприклад, у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за Павла Музичука, ієродиякона УПЦ МП, затриманого СБУ за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

У квітні Дмитрук співпрацював з підозрюваним у державній зраді проти України Сергієм Чертиліним, зокрема у "захисті" УПЦ МП через протидію прийняттю законопроєкту 8371, який має на меті заборону пов'язаних із РПЦ організацій, повідомляли на Bihus.Info.

У 2022 році Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради. За допомогою групи підтримки він пройшов до зали на другому поверсі, де почав зривати засідання: бігати по столах і ламати меблі.

8 липня 2024 року, після масованого російського обстрілу, Дмитрук закликав до "миру з росіянами". 10 липня стало відомо, що він став іподияконом РПЦвУ.

Крім цього, нардеп-утікач критикував ЗСУ і наступ на Курську область, заявляючи про "мародерство" і "знущання з цивільних", та порівняв українських військових з німецькими фашистами.

Перед свою загибеллю, одеський активіст Дем'ян Ганул планував опублікувати інформацію про те, як певні люди з оточення мера Одеси Труханова сприяли втечі Дмитрука за кордон. 14 березня цього року Ганула убили.