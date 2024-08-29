Нардепа Дмитрука оголосили в міжнародний розшук
Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук підозрюваного в нападах на громадян чинного нардепа Артема Дмитрука
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
"Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата", – йдеться в повідомленні.
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У ДБР нагадали, що 25 серпня генпрокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян, зокрема правоохоронця, в замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на правоохоронця, який на той момент виконував свої службові обов’язки. При цьому нардеп умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти в нього зброю.
Інший випадок, який розслідують, – у Києві в депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він декілька разів ударив чоловіка, зокрема в голову. Відповідно до висновку експерта, потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Як додали в Офісі генпрокурора, до Печерського районного суду Києва внесли клопотання за підписом генпрокурора щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Нагадаємо, народний депутат України був викликаний на допит до слідчого, проте в установлений час не з’явився та не повідомив причину неявки", - повідомили в Офісі генпрокурора.
- Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.
- 24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.
- Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.
- Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.
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