"Коли системі треба, люди не тікають": політолог Кулик про виїзд за кордон нардепа-"слуги"Дмитрука

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Коли системі треба - люди не тікають. Депутат Пономарьов від колишньої ОПЗЖ, Дубінський та інші. Коли системі потрібно - вони отримують підозру, їх дійсно затримують, і вони отримують запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказа він.

Зокрема він зазначив, що його практично супроводили українські правоохоронці.

"Коли система, складається ситуація, коли мав зробити свою справу і вже не потрібен у випадку Дмитрука, то йому дали просто можливість виїхати. Більше того, нагадаю, як все відбувалося у той день, коли він тікав. Він перетинає кордон, зависає в аеропорту Кишинева, у нього затримують рейс, він нервує, і це видно по відеоспостереженню в Кишиневском аеропорту, яке стало відоме журналістам. А наші структури не повідомляють молдовські, не надають молдовським колегам підстав для затримання Дмитрука, затягуючи час. І вони передали ці дані про підозру Дмитруку, обґрунтовані підозри молдовским спецслужбам тільки тоді, коли Дмитрук вилетів із Кишинева, тобто уже постфактум. Тобто навіть супроводили, що він виїхав із зони ризику і був у зоні недоторканості для можливого затримання, чи якихось іще дій, тобто в цій ситуації супроводили навіть для відправки подалі від України, щоб до нього не могли дотягнутися і провести екстрадицію", - сказав політолог.

Віталій Кулик вважає, що Дмитрук став "не потрібен".

"Але коли системі потрібно, коли є інтерес, коли не спрацьовують сві системи запобіжників, усі ці фішечки, які виставляються господарями таких депутатів, як Дмитрук, тоді нардепа дійсно можуть взяти і засадити за грати. Дмитрук став не потрібен, як на мене, він узагалі став не потрібен нікому, ні колишнім господарям, ні новим господарям, ні будь-кому де він грав суттєву роль, або намагався бути кимось, і у нього це постійно не виходило. Ні адвокатом московської церкви, ні борцем із кол-центрами, ні якісь інші сфери діяльності, де він себе намагався проявити, він там не отримав достатньої криші. І от коли його Патрони відмовляються від підтримки того ж самого Дмитрука, йому кажуть бай-бай і дають йому зелену вулицю, щоб він міг виїхати, оскільки він щось, можливо, і знав", - вважає він.