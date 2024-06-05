В ОП до кінця не розібралися з радниками і їхніми повноваженнями, - Рух ЧЕСНО

Про це розповіла аналітикиня Руху ЧЕСНО Вікторія Олійник у етері телеканалу "Еспресо".

"У жовтні 2023 року весь штат налічував близько 80 радників. До цього числа входять штатні радники керівника, позаштатні, радники заступників керівника ОП. Ще одна дуже цікава посада - радник ОП. Тут взагалі незрозуміло, що ця людина радить, кому і з яких питань. Цьогоріч, коли ми відправили запит до Офісу президента і попросили надати перелік усіх цих радників, нам повідомили, що таких посад, як радник ОП і радник заступника керівника ОП, в положенні немає. Відповідно, людей не мало б бути. Але ми знали перелік попередніх осіб, які займали такі посади і попросили уточнюючим запитом пояснити, хто ж ці люди. Виявилося, що такі люди дійсно є. Вони займають посади, які ще у минулому зверненні, відповіді, не були передбачені положенням. Тобто формально ми отримуємо відповідь, що таких посад не існує, а отже і людей немає. Але коли ми уточнюємо, то ці люди знаходяться. Це говорить про те, що навіть всередині ОП до кінця не розібралися, що у них з радниками, яка взагалі ситуація з штатним розписом, повноваженнями, обов'язками і відповідальністю", - повідомила вона.

Рух ЧЕСНО вдруге досліджує перелік радників керівника Офісу президента і всього ОП. Ця тема недостатньо добре розкрита у публічному просторі, каже Олійник.

"На сайті немає інформації щодо посад. Коли шукаємо імена найбільш медійних позаштатних радників: Михайла Подоляка, Сергія Лещенка, Дарії Зарівни, то на сайті у новинах ці люди є. Однак в жодних штатних розписах публічно ми їх знайти не можемо, хіба що надіславши уточнюючий запит і прямо запитавши, хто ці люди, які посади вони займають. Навіть у коментарі руху ЧЕСНО Сергій Лещенко зазначив, що у нього немає повноважень. Він просто виконує завдання від керівника. Це дуже цікавий кейс. Адже це один з центральних органів влади в Україні, який має доволі значний вплив. Але маємо таку ситуація з радниками, які можуть виконувати або не виконувати обов'язки, а потім можуть взагалі звільнитися і використовувати цей статус, аби просувати свої якісь наративи, які не завжди є на користь України", - резюмувала аналітикиня.