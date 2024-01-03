Полковник ЗСУ Селезньов сказав, як довго російські льотчики готуються до нового ракетного теракту
Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов наголосив, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Речник командування Повітряних сил ЗСУ пан Ігнат сказав, що один раз на чотири дні російська армія буде напоготові щодо масштабних атак. Нормативні документи армії РФ 30-річної давнини передбачали, що максимум 16 годин потрібно російським льотчикам, щоб повністю бути готовими для виконання наступного завдання. Ми маємо завжди бути напоготові, і не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - зауважив Селезньов.
За словами полковника ЗСУ, не варто недооцінювати ворога, його розвідувальні можливості досить потужні.
"Мережа шпигунів діє безпосередньо на територіях, які перебувають під контролем української влади. Останні масштабні ракетно-дронові атаки були спрямовані саме на військові об'єкти та об'єкти військової інфраструктури. Ворогу дуже важливо максимально послабити бойовий потенціал української армії. Посилення контррозвідувальних заходів на території нашої країни є одним з ключових факторів, який буде дозволяти нам блокувати будь-які спроби ворога з'ясувати, де саме і в яких обсягах відбувається виробництво для потреб українського війська", - додав Селезньов.
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