Полковник ЗСУ Селезньов сказав, як довго російські льотчики готуються до нового ракетного теракту

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Речник командування Повітряних сил ЗСУ пан Ігнат сказав, що один раз на чотири дні російська армія буде напоготові щодо масштабних атак. Нормативні документи армії РФ 30-річної давнини передбачали, що максимум 16 годин потрібно російським льотчикам, щоб повністю бути готовими для виконання наступного завдання. Ми маємо завжди бути напоготові, і не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - зауважив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, не варто недооцінювати ворога, його розвідувальні можливості досить потужні.

"Мережа шпигунів діє безпосередньо на територіях, які перебувають під контролем української влади. Останні масштабні ракетно-дронові атаки були спрямовані саме на військові об'єкти та об'єкти військової інфраструктури. Ворогу дуже важливо максимально послабити бойовий потенціал української армії. Посилення контррозвідувальних заходів на території нашої країни є одним з ключових факторів, який буде дозволяти нам блокувати будь-які спроби ворога з'ясувати, де саме і в яких обсягах відбувається виробництво для потреб українського війська", - додав Селезньов.

Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що росіяни намагаються завдавати удари по оборонній промисловості, а не по енергетичних об'єктах, як вони робили минулою зимою.

























