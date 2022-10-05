Полоненим виривали зуби й закопували в землю живцем: слідчі виявили катівню в Пісках-Радьківських на Харківщині
Правоохоронці виявили жахливу катівню у звільненому від росіян селі Піски-Радьківські в Харківській області
Про це повідомив на facebook-сторінці начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов
Як написав Болвінов, після звільнення цього села до поліції звернулись місцеві мешканці. Вони розповіли, що в підвалі одного з будинків утримували полонених – їхніх односельчан, атовців і полонених із ЗСУ. Сусіди постійно чули з підвалу крики.
"На цей момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування протигазу із тліючою ганчіркою. Також у катівні знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками й лист йз опитуванням одного з чоловіків, які були тут", – повідомив Болвінов.
Він додав, що поліції відомі імена військовослужбовців, з яких знущалися росіяни. Тепер слідчі та прокурори встановлюють усі факти злочинів, які відбулися в катівні.
- У катівні окупантів, яку поліцейські виявили днями в місті Вовчанськ на Харківщині, знайшли інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. Росіяни били незаконно ув’язнених, катували їх електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці.
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