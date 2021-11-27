Майже половина українців не проти грошової компенсації від Росії за Голодомор

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Кількість тих, хто вважає, що виплачувати компенсації постраждали має Росія зросла від 31% у 2018 році до 43% у 2021 році.



За останні роки також зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 роках: у 2008 - 37%, 2018 - 48%, 2021 - 61%.

Найчастіше українці вважають винним в організації Голодомору особисто Йосипа Сталіна - 44% та загалом центральне керівництво СРСР - 41%.

Ще 17% покладають вину за геноцид на каральні органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% - на вище керівництво Радянської України.

Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни, які відмовлялися добровільно віддавати врожай.

Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10%.

Окрім того, згідно із результатами опитування, 68% українців зазначили, що добре знають, що в останню суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів в Україні.





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