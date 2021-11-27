Майже половина українців не проти грошової компенсації від Росії за Голодомор
43% громадян України вважають, що Росія має виплатити компенсацію громадянам України, які постраждали від Голодомору 1932-33 роках
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Кількість тих, хто вважає, що виплачувати компенсації постраждали має Росія зросла від 31% у 2018 році до 43% у 2021 році.
За останні роки також зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 роках: у 2008 - 37%, 2018 - 48%, 2021 - 61%.
Найчастіше українці вважають винним в організації Голодомору особисто Йосипа Сталіна - 44% та загалом центральне керівництво СРСР - 41%.
Ще 17% покладають вину за геноцид на каральні органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% - на вище керівництво Радянської України.
Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни, які відмовлялися добровільно віддавати врожай.
Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10%.
Окрім того, згідно із результатами опитування, 68% українців зазначили, що добре знають, що в останню суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів в Україні.
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