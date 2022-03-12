Польща більше як вдвічі збільшує чисельність армії та створює тероборону за зразком України
Польський Сейм прийняв закон "Про захист Вітчизни", яким збільшується витрати на оборону та збільшується чисельність армії та створює загони територіальної оборони.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише польський прем’єр Матеуш Моравецький, інформує Еспресо.TV
"Сейм Польщі сьогодні ухвалив закон "Про захист Вітчизни". За ухвалення проекту проголосували 450 депутатів – ніхто не був проти (і лише 5 депутатів утрималися від голосування). У цей непростий час війни, яка йде за нашим східним кордоном, серед похмурих образів насильства, ми беремо приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі та усієї Європи",- пише він.
Наразі законопроект чекає розгляд у Сенаті та підпис президента Анджея Дуди.
Як зазначається, цей законопроект був розроблений ще у минулому році і безпосередньо не стосується нинішньої агресії РФ.
Законопроект передбачає вже з наступного року збільшує фінансування армії з нинішніх 2% до 3% ВВП. Планується випуск спеціальних фінансових інструментів, що дозволять профінансувати це підвищення.
В свою чергу чисельність армії планується збільшити з нинішніх 110 тисяч до 250 тисяч та окремо 50 тисяч військ територіальної оборони.
Також ліквідовується норма, що 50% витрат на оборону має бути направлено підприємствам військової сфери, що спрощує закупівлі іноземної зброї.
Окрім цього, законопроект спрощує співпрацю армії із волонтерами.
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