Польща домовляється про коаліцію для постачань Україні танків Leopard 2
Польща поки не планує сама передавати Україні танки Leopard 2 Україні, однак домовляється про створення коаліції для постачань
Про це повідомляє Wyborcza.pl з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Разом з президентом ми ведемо переговори, спрямовані на створення коаліції, яка передала б таку важку техніку", - сказав він.
Таким чином польський прем'єр відповів на запитання журналістів про те, чи збирається Польща передавати Україні танки Leopard 2. Він підкреслив, що без такої коаліції, яка займеться постачаннями техніки, його країна не планує передавати Україні німецькі танки.
- 6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.
- 7 січня стало відомо, що Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять інші країни Європи.Того ж дня президентка Європейського парламенту Роберта Мецола виступила за постачання Україні німецьких танків.
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