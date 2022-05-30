Польща готова бути гарантом безпеки України
Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що держава готова стати гарантом безпеки України
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
"Зеленський питав мене, чи згоден я, щоб Польша була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть ухвалені, – так, Польща братиме участь у цьому", – сказав Дуда.
Він додав, що Польща вкладає великі гроші у армію і скоро росіяни "боятимуться" напасти.
- 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.
- 1 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе