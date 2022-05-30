Польща готова бути гарантом безпеки України

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Зеленський питав мене, чи згоден я, щоб Польша була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть ухвалені, – так, Польща братиме участь у цьому", – сказав Дуда.

Він додав, що Польща вкладає великі гроші у армію і скоро росіяни "боятимуться" напасти.

6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.

1 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки.