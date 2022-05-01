English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Україна попросила Китай про гарантії безпеки, - Кулеба

Україна попросила Китай про гарантії безпеки, - Кулеба

1 травня, 2022 неділя
12:01
Світ Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки

Про Кулеба заявив у інтерв'ю "Сіньхуа".   

За його словами, він попросив Китай надати Україні гарантії безпеки через повномасштабну російську агресію. 

"Україна зараз вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, включаючи Китай, та інших великих держав. Ми сподіваємося, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню, щоб не допустити ескалації. Це стане важливим заходом для підтримання миру та запобігання подальшим гуманітарним катастрофам",  - сказав Кулеба.

Він також звернув увагу, що глобальна продовольча криза та економічні проблеми, спричинені вторгненням, становлять серйозну загрозу для економіки Китаю. 

 "Кожна країна, включно з Китаєм, хоче глобальної стабільності. Відповідальна позиція Китаю полягає в тому, щоб не переслідувати геополітичні цілі та не підливати масла у вогонь у війні Росії проти України", – зазначив Кулеба.

  • 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.
  • 29 квітня Дмитро Кулеба заявив, що Україна просить міжнародних партнерів вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати нашій країні у разі будь-якої агресії в майбутньому. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Китай
МЗС
Пекін
війна з Росією
російська агресія
Дмитро Кулеба
гарантії безпеки
Читайте також:
Генасамблея ООН
30 квітня, 2022 субота
Стало відомо, хто замінить Росію в Раді з прав людини ООН
вибух
27 квітня, 2022 середа
Детонація російського складу боєприпасів в невизнаному Придністров'ї утворить таку вирву як від ядерної бомби в Хіросімі, - Герасимчук
мобілізації рф солдати орки
30 квітня, 2022 субота
"Якщо не вдасться досягти планів у найближчій перспективі": Міноборони не виключило оголошення загальної мобілізації у Росії
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.54
    Продаж 33.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
1 травня
12:13
Готувалися до нового "малазійського Боїнга". СБУ викрила агентуру ГРУ, що під виглядом "українців" мала збити пасажирський літак з вкраденого "Стінгеру"
12:07
Держдума Росії
Голова Держдуми Володін пропонує конфіскувати активи західного бізнесу в РФ
11:43
Ексклюзив
ЗСУ тиснуть ворога на Купʼянському напрямку, загрожуючи комунікаціям росіян на Харківщині, - військовий експерт Грабський
11:31
окупанти
У Новій Каховці загарбники викрали депутата міськради
11:25
Придністров'я
Газета "Придністровської Молдавської Республіки" надрукувала тираж, датований 2 травня, про теракти під час першотравневих свят, - ГУР МО
11:24
знищили російський танк
Знищено 23 500 окупантів, 1026 танків та 192 літаки, - Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення
11:06
ППО
Відправлений за відомим курсом: над Одесою ППО знищила ворожий безпілотник
11:02
санкції проти Росії
РФ намагається залучити Грузію, Вірменію та Азербайджан, щоб уникнути санкційних обмежень, – розвідка
10:52
Володимир Зеленський та Ненсі Пелосі
Вдячний за ленд-ліз та потужні кроки: Зеленський нагородив спікера Палати представників США Пелосі орденом княгині Ольги
10:41
хмара над складом добрив на Миколаївщині
На Миколаївщині російській військові обстріляли склад з добривами, внаслідок чого піднялася червона хмара, - Віталій Кім
10:37
інтернет
Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області
10:18
нафта
Німеччина підтримала запровадження ембарго на російську нафту, - DPA
10:10
обстріл
Минулої доби російські війська 19 разів обстріляли житлові квартали Луганщини
09:55
руйнування
Відбудова Бучі: Італійська організація "Cesvi" виділила перші 500 тисяч євро
09:50
Микола Княжицький
Княжицький: Захотілося владі просто вимкнути три канали. І байдуже їм, що наступ на свободу слова зірве наше кандидатство у ЄС
09:28
Ексклюзив
У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте
Ворог випалює Сєвєродонецьк по квадратах, обстріли не припиняються, - голова ВЦА Стрюк
09:20
діти війна
Від початку повномасштабної агресії РФ в Україні постраждали 623 дитини
09:01
рубль
Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області, - британська розвідка
08:48
пожежа у житловому будинку
На Харківщині через обстріли російських військ за добу сталося 15 пожеж
08:32
пшениця зерно
Окупанти крадуть у фермерів зерно на тимчасово окупованих територіях України
08:16
ЗСУ знищили
На Донецькому напрямку воїни батальйону "Сармат" відбили наступ окупантів
07:56
Японія
Японія планує засекретити керівні принципи оборони через війну в Україні, – Kyodo
07:18
окупанти рф
Російські окупанти створюють умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг, – Генштаб
06:56
Забруднення повітря
Забруднення повітря через війну рівноцінне року роботи металургійного підприємства, – Міндовкілля
06:33
Володимир Кличко
Бомбардування, зґвалтування, катування та цілеспрямоване вбивство мирного населення – це геноцид, - Кличко-молодший про злочини росіян
06:23
фейк
Росія поширює фейки за допомогою "фабрики тролів", – МЗС Британії
05:57
Валерій Залужний
Ми змушені відмовитись від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки, - Залужний
05:37
Любов Панченко
​​​​​​​Після голодування в окупованій Бучі померла художниця-шістдесятниця Любов Панченко
04:59
Інфографіка
Збірна України, хокей
Україна розгромно програла Японії в третьому матчі ЧС-2022 з хокею
04:22
ППО
Одеська ППО працює дуже добре, рахунок по літаках 7:0, – ОВА
03:29
На Донеччині росіяни вбили ще 4 цивільних, 9 людей отримали поранення, - голова ОВА
02:57
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Я більше ніж будь-коли відданий зміцненню України та забезпеченню того, щоб Путін зазнав невдачі, - Джонсон
02:31
Міно Райола
Помер один з найскандальніших футбольних агентів Міно Райола
02:17
Суми-ліцей
Сумську область збираються зробити центром розвитку військових і оборонних технологій
01:50
острів Зміїний
ЗСУ знову нанесли удар по Зміїному: розбито 3 зенітні установки, комплекс "Стріла-10", а також машина зв’язку
01:22
"Реал"
"Реал" достроково став чемпіоном Іспанії з футболу
01:04
ППО ЗСУ
За добу ППО уразила 9 повітряних об'єктів РФ: 2 штурмовики Су-25 і 7 БпЛА
00:50
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 квітня
00:27
Інфографіка
евакуація
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 1 травня
2022, субота
30 квітня
23:51
"Очікуємо рішення щодо нафтових обмежень": Зеленський про нові санкції проти Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV