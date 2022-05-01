Україна попросила Китай про гарантії безпеки, - Кулеба

Про Кулеба заявив у інтерв'ю "Сіньхуа".

За його словами, він попросив Китай надати Україні гарантії безпеки через повномасштабну російську агресію.

"Україна зараз вивчає можливість отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, включаючи Китай, та інших великих держав. Ми сподіваємося, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню, щоб не допустити ескалації. Це стане важливим заходом для підтримання миру та запобігання подальшим гуманітарним катастрофам", - сказав Кулеба.

Він також звернув увагу, що глобальна продовольча криза та економічні проблеми, спричинені вторгненням, становлять серйозну загрозу для економіки Китаю.

"Кожна країна, включно з Китаєм, хоче глобальної стабільності. Відповідальна позиція Китаю полягає в тому, щоб не переслідувати геополітичні цілі та не підливати масла у вогонь у війні Росії проти України", – зазначив Кулеба.

6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.

29 квітня Дмитро Кулеба заявив, що Україна просить міжнародних партнерів вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати нашій країні у разі будь-якої агресії в майбутньому.

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