У відповідь на це влада України вирішила бойкотувати міжнародні заходи у Польщі, у яких запланована участь українських політиків. Навіть тим політикам, хто заради відстоювання української позиції хотів би брати участь у таких заходах, незаконно обмежено виїзд у Польщу.

Як співголова українсько-польської міжпарламентської групи вважаю це серйозною помилкою української влади. Така поведінка правлячої партії в Україні лише посилить антиукраїнські тенденції у польській політиці. Лише діалог і співпраця для захисту й України і Європи від російської агресії, а не провоковані конфлікти на радість Росії мають бути пріоритетом і польської та української політики.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.