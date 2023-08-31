Польща і Угорщина всупереч правилам ЄС хочуть обмежити ввіз збіжжя з України
Частково за цим стоять популістські маніпуляції перед виборами, які мають відбутися в Польщі
У відповідь на це влада України вирішила бойкотувати міжнародні заходи у Польщі, у яких запланована участь українських політиків. Навіть тим політикам, хто заради відстоювання української позиції хотів би брати участь у таких заходах, незаконно обмежено виїзд у Польщу.
Як співголова українсько-польської міжпарламентської групи вважаю це серйозною помилкою української влади. Така поведінка правлячої партії в Україні лише посилить антиукраїнські тенденції у польській політиці. Лише діалог і співпраця для захисту й України і Європи від російської агресії, а не провоковані конфлікти на радість Росії мають бути пріоритетом і польської та української політики.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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