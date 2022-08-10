Польща - на другому місці після США за обсягами допомоги Україні, - посол Зварич
Польща знаходиться на другому місці після США за обсягами допомоги України - це включає в собі гуманітарний, військовий та фінансовий аспект
Про це у інтерв'ю Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич.
"Зараз Польща знаходиться на другому місці після США за обсягами допомоги України. Це включає не тільки гуманітарну допомогу, а й фінансову і військову допомогу. Це дуже потужний результат. Ніхто не міг собі уявити, що кілька місяців тому назад, що Польща настільки ефективно відреагує на цю загрозу, яка виникне внаслідок російської агресії", - сказав він.
На думку Зварича, те, що зараз робить Польща - це запорука нашої спільної перемоги.
"Я більш, ніж впевнений, що ця перемога буде - вона буде швидше, ніж пізніше. І ми з Польщею матимемо унікальну нагоду відсвяткувати цю перемогу разом", - підсумував посол.
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