Польща наступного року планує скасувати соціальну допомогу для українських біженців, - речник уряду
Польща планує з першого кварталу наступного року скасувати соціальну допомогу для українських біженців - речник уряду сподівається, що "просто не буде необхідності її продовжувати"
Про це в інтерв'ю РАР розповів речник уряду Пьотр Мюллер.
Видання зазначає, що згідно з місцевими опитуваннями, більшість поляків виступає проти продовження фінансової допомоги громадянам України, які наразі проживають у Польщі. Мюллер наголосив, що всі рішення про соціальну допомогу, прийняті після початку війни, мали тимчасовий характер.
"Рішення, які були прийняті після початку війни, мають тимчасовий характер, і це все, що я можу сказати", - зазначив він.
Мюллер підкреслив, що вже завершився період, коли українці масово тікали до Польщі.
"Тому ці рішення поступово втрачають силу, в акті прописано, що вони не будуть продовжені", - пояснив речник.
Він сподівається, що "просто не буде необхідності продовжувати" соціальну допомогу, а на питання, чи не буде в ній подальшої потреби, сказав що "думає, що не буде".
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