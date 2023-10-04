Польща наступного року планує скасувати соціальну допомогу для українських біженців, - речник уряду

Про це в інтерв'ю РАР розповів речник уряду Пьотр Мюллер.

Видання зазначає, що згідно з місцевими опитуваннями, більшість поляків виступає проти продовження фінансової допомоги громадянам України, які наразі проживають у Польщі. Мюллер наголосив, що всі рішення про соціальну допомогу, прийняті після початку війни, мали тимчасовий характер.

"Рішення, які були прийняті після початку війни, мають тимчасовий характер, і це все, що я можу сказати", - зазначив він.

Мюллер підкреслив, що вже завершився період, коли українці масово тікали до Польщі.

"Тому ці рішення поступово втрачають силу, в акті прописано, що вони не будуть продовжені", - пояснив речник.

Він сподівається, що "просто не буде необхідності продовжувати" соціальну допомогу, а на питання, чи не буде в ній подальшої потреби, сказав що "думає, що не буде".