Очільник МЗС Польщі заявив, що відносини з Україною увійшли у "період спаду"
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пояснив свою відсутність на зустрічі голів МЗС держав Європейського Союзу станом здоров’я, а також "спадом" у польсько-українських відносинах
Про це Рау розповів у понеділок в етері Polsat News, повідомляє "Європейська правда".
Голова польського МЗС назвав неформальну зустріч міністрів у Києві "важливою", а свою відсутність на ній прокоментував так: "На це є багато причин, зокрема і стан здоров'я".
"Але перш за все це пов'язано з тим, що в політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму і спаду. Наразі, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього", – підкреслив він.
На питання, чи пов’язана його відсутність у Києві з промовою Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, Рау прямо не відповів, але підкреслив, що Україна й Польща мають "абсолютно спільний стратегічний інтерес – зупинити російський імперіалізм".
"Інцидент із перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося – на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м'яко кажучи, похитнулася", – вважає польський дипломат.
- У понеділок, 2 жовтня, у столиці України відбулася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС. Під час саміту Боррель заявив, що найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ЄС може запропонувати Україні, - це членство.
- Керівник уряду України Денис Шмигаль розповів, що на зустрічі обговорювали інтеграцію в ЄС та чотирирічну програму Ukraine Facility, обсягом 50 млрд євро. Також додав, що Україна та ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації в грудні 2023 року.
- Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що підтримка України від ЄС у сфері оборони сягнула €25 млрд, а загальна сума допомоги, включаючи військову, цивільну та гуманітарну, становить €85 млрд.
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