Польща оголосила про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Про це заявив міністр оборони Польщіі Маріуш Блащак у Twitter.



"На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 метра. Для допомоги прикордонникам буде залучено більше військовослужбовців. Незабаром я представлю подробиці подальшого залучення Збройних сил Польщі", - написав Блащак у Twitter.



На минулому тижні Блащак повідомив, що військові разом з прикордонною службою вже патрулюють прикордонну ділянку з Білоруссю, і "в операції бере участь понад 900 солдатів".



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Глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, коментуючи заяву щодо побудови паркану, сказав, що "Польща та країни Балтії будуть захищати свої кордони".

Він нагадав, що східні кордони цих країн є також зовнішніми кордонами ЄС, і їх охорона "є обов'язком кожного уряду". На запитання про будівництво паркану на кордоні він сказав, що ми маємо справу з "гібридною війною".

Дворчик також повідомив про підготовлену гуманітарну допомогу для мігрантів у Білорусі. "Цю допомогу слід надавати людям, які опинилися в Білорусі", - сказав він.

За його словами, в понеділок польська сторона зустрінеться з представниками білоруської дипломатії та очікує почути відповідь про те, чи буде ця країна приймати допомогу з Польщі.