Про це повідомляє Radio Poland.

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Польща надасть Україні 25 тис. тонн пального. Про це стало відомо після її зустрічі із польською міністеркою клімату та навколишнього середовища Анною Москвою.

Під час спільної пресової конференції, Свириденко зазначила, що до війни 97% пального в Україну постачалося з РФ та Білорусі. Сьогодні ці напрямки заблоковано. Крім того, вона наголосила, що окупанти знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит бензину.

Свириденко зазначила, що Україна почне отримувати польські ресурси пального з початку наступного тижня.

Крім того, Анна Москва зазначила, що наразі триває робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону щодо транспортування палива. За її словами, наразі створюються нові напрямки постачання та нова система енергетичної безпеки.

Анна Москва наголосила, що польсько-українська співпраця продовжиться і в мирний час.

17 травня Кабінет міністрів вирішив призупинити регулювання цін на бензин та дизпаливо.

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