Польща планує вкласти в модернізацію армії понад 520 млрд злотих до 2035 року

Про це заявив віцепрем’єр та міністр оборони Маріуш Блащак.

"Наслідки багатьох років нехтування (питаннями оборони), включно з розформуванням підрозділів, потрібно подолати… Я хочу, щоб це лунало гучно: збільшення витрат на безпеку Польщі й Поляків - це зараз найважливіше. Ми маємо ще більше прискорити модернізацію армії, тому що це єдина правильна реакція на варварський напад РФ на Україну… Ці велетенські витрати мають забезпечити, що ніхто не наважиться нападати на нас", - наголосив він.

За словами Блащака, йдеться про рекордну для історії Польщі суму 524 млрд злотих - на модернізацію зброї й військового обладнання в рамках плану модернізації до 2035 року.

Маріуш Блащак підкреслив, що Польща, хоча і є членом НАТО, має бути спроможна стримати потенційного агресора самостійно.

14 серпня Польща, Латвія та Естонія закликали НАТО посилити їх оборонний потенціал. Зокрема, європейські країни просять США направити додаткові сили в регіон. При цьому після початку війни в Україні кількість американського контингенту в Європі було збільшено до 100 тисяч осіб.

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