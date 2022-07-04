Польща планує збільшити робочу потужність підземних сховищ газу
Польська нафтогазова компанія PGNіG планує розширити робочу потужність підземних сховищ газу в Нижній Сілезії на 25%, аби підвищити енергетичну безпеку Польщі
Про це інформує Енергоатом з посиланням на заяву нафтогазової компанії PGNіG.
Зазначається, що компанія PGNіG повідомила про намір розширити робочу потужність ПСГ Wierzchowicach у Нижній Сілезії з 1,3 млрд кубометрів до 2,1 млрд кубометрів.
Таким чином, газосховище матиме у своєму розпорядженні половину всіх потужностей Польщі, які сумарно досягнуть 4,03 млрд кубометрів.
"Це зробить нас більш стійкими до криз, подібних до тієї, з якою ми зараз стикаємося в Європі. Інвестуючи в інфраструктуру зберігання, ми збільшуємо потенціал польського газового ринку", – заявила очільниця компанії Івона Ваксмундска-Олейничак.
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