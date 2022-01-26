Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю

Про це повідомила прикордонна служба Польщі.



Зведення стіни на кордоні з Білоруссю загальною довжиною 186 км та висотою понад 5,5 м має бути завершено у червні цього року.



Будівництво загорожі розпочалося у вівторок, 25 січня.



"Сьогодні прикордонники передали будівельні майданчики підрядникам. Це найбільша будівельна інвестиція в історії прикордонної служби, загорожа має довжину 186 км і коштує 1,6 млрд злотих", - йдеться у повідомленні служби.



У листопаді 2021 року міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що вздовж кордону з Білоруссю буде зведено стіну довжиною 180 км та висотою 5,5 м. Це рішення було ухвалене на тлі загострення ситуації з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі.