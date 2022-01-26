Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю
На тлі міграційної кризи Польща почала зводити укріплені загородження на кордоні з Білоруссю
Про це повідомила прикордонна служба Польщі.
Зведення стіни на кордоні з Білоруссю загальною довжиною 186 км та висотою понад 5,5 м має бути завершено у червні цього року.
Будівництво загорожі розпочалося у вівторок, 25 січня.
"Сьогодні прикордонники передали будівельні майданчики підрядникам. Це найбільша будівельна інвестиція в історії прикордонної служби, загорожа має довжину 186 км і коштує 1,6 млрд злотих", - йдеться у повідомленні служби.
- У листопаді 2021 року міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що вздовж кордону з Білоруссю буде зведено стіну довжиною 180 км та висотою 5,5 м. Це рішення було ухвалене на тлі загострення ситуації з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.6
Купівля 28.6Продаж 28.93
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе