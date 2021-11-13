Польща до середини 2022 року відгородиться від Білорусі стіною у 180 км

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, вздовж кордону з Білоруссю буде зведено стіну довжиною 180 км та висотою 5,5 м.

"Ми хочемо, щоб огорожу було встановлено до кінця першого півріччя 2022 року, це буде споруда завдовжки 180 км, заввишки 5,5 м, там буде використано найсучасніші рішення. Уздовж річки Буг ми використаємо системи безпеки іншого типу", – сказав Камінський.

Міністр додав, що зараз кордон з Білоруссю охороняють 13 тис. військовослужбовців, 4,5 тис. прикордонників та 2 тис. поліцейських.

Він наголосив, що табір мігрантів, які намагаються прорватися з Білорусі до Польщі, біля кордону розростається та перебуває під контролем білоруських служб, які доставляють необхідні матеріали.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Польща готова припинити залізничне сполучення з Білоруссю.

Прикордонна охорона Польщі заявила про безпосередню причетність білоруської армії до провокацій на кордоні з Польщею.

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