Польща розраховує на найсуворіший десятий пакет санкцій ЄС проти РФ
Польща сподівається, що десятий пакет санкцій ЄС проти РФ буде "якомога суворішим і жорсткішим за попередні", бо "постійно з'являються нові способи обходу санкцій"
Про це повідомляє PAP з посиланням на заступника глави МЗС Польщі Павела Яблонського.
"Польща сподівається на найсуворіший і найжорсткіший із можливих 10-ий пакет санкцій ЄС проти Росії. У Брюсселі також ведуться переговори про розширення санкцій на суб'єктів, причетних до їх обходу", - заявив він.
За його словами, попередні пакети санкцій охоплювали все більше галузей і сфер, після чого з'ясувалося, що "постійно з'являються нові способи обходу санкцій".
"Сьогодні ми зосереджуємося на тому, щоб запечатати цей процес, тобто, щоб будь-який суб'єкт, який бере участь в обході санкцій (...) також підпадав під ці санкції. Це той напрямок, в якому ми зараз рухаємося, це те, що зараз обговорюється в Брюсселі", - сказав він.
Яблонський оцінив, що завжди існують певні групи інтересів, які намагаються розмити, послабити санкції, щоб продовжувати заробляти гроші на бізнесі, пов'язаному з Росією. Він додав, що при формуванні пакетів санкцій завжди є певний компроміс в кінці процесу.
Раніше постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош заявив, що робота в Брюсселі над 10-м пакетом санкцій ЄС проти Росії й ще одним проти Білорусі сповільнилася. Європейська комісія досі не запропонувала нових обмежень.
- 20 січня ЗМІ повідомили, що країни ЄC працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.
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