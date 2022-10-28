Про це заявила міністерка з питань сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малаг.

"Якщо підприємці хочуть працевлаштувати громадян Росії на підставі дозволу на роботу, вони вже не звільнені, як раніше, від тестування ринку праці", - пояснила вона.

Міністр заявила, що Польща побоюється зростальних міграційних ризиків із Росії.

Зазначається, що спрощеним працевлаштування залишилося лише для громадян Вірменії, Білорусії, Грузії, Молдови, України. Проста процедура працевлаштування дозволяла роботодавцям уникати перевірок, пов'язаних із необхідністю насамперед шукати працівників серед польських безробітних. Наприкінці першого півріччя у Польщі на підставі спрощеної процедури працювало близько 13 тисяч росіян.

8 вересня Польща, Литва, Латвія та Естонія вирішили, що обмежать в'їзд для російських туристів з 19 вересня. При цьому росіяни можуть перетинати кордон, щоб відвідати членів сім'ї або людей, які живуть у Шенгенській зоні, з якими вони виховують спільних неповнолітніх дітей. Виняток діятиме для дипломатів, громадян Росії, яким видано короткострокову візу та зареєстровано для роботи, для власників короткострокової навчальної візи, а також для працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень.

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