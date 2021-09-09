Польща відкрила кордони для українських туристів: умови в'їзду
З 9 вересня Польща відкрила кордони для вакцинованих туристів із України. Не вакцинованим доведеться пройти 10-денний карантин
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.
"Польща з 9 вересня додала українців у категорію осіб, яким дозволено в’їзд, в тому числі з метою туризму", - сказав він.
Відтак, термін 10-денного карантину в Польщі буде скорочено при наявності негативного результату тесту на коронавірус, який зроблений не раніше 7-денного періоду з моменту в'їзду на територію Польщі.
Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційної системі запису про негативний результат тесту.
У свою чергу, від карантину звільняються:- вакциновані від COVID-19 (при наявності англомовного/польськомовного документального підтвердження повного курсу вакцинації вакциною, зареєстрованою в ЄС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
- ті, хто перехворів на COVID-19 (при наявності документального підтвердження);
- водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, студенти, дипломати, медики, журналісти та інші категорії.
- Нагадаємо, Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям за наявності COVID-сертифікатів.
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